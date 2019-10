Nani anunciou, esta quinta-feira, que vai realizar dois jogos solidários em novembro. “Muito feliz por anunciar o evento que vou realizar em Cabo Verde, já no próximo mês”, escreveu o internacional português na sua página de Facebook.

O primeiro jogo vai realizar-se no dia 3 de novembro, na ilha de Santiago, com o Sporting da Praia, e o segundo será quatro dias depois, dia 7, com o Mindelense, na ilha de São Vicente.

Para além do apoio de empresas e clubes de futebol cabo-verdianos, o evento conta também com o apoio da atual equipa do jogador, Orlando City e do Sporting Clube de Portugal, na qual Nani também jogou.

O jogador irá formar uma equipa com jogadores residentes no país para jogar com os clubes em questão, adiantou a técnica do ministério de Desporto de cabo Verde, Ivanilda Reis, no evento que servirá para a promoção de Cabo Verde e o do desporto cabo-verdiano.