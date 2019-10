Os 27 Estados-membros da União Europeia (UE) aceitaram, esta sexta-feira, um novo adiamento do Brexit. O pedido do alargamento do prazo para a saída da UE foi discutido em Bruxelas, durante a manhã desta sexta-feira, numa reunião ‘construtiva’, segundo a agência Lusa.

Os Estados-membros vão reunir-se durante este fim de semana, de forma decidir sobre o prazo da nova saída do Reino Unido do bloco europeu. A mesma publicação afirma que durante a reunião houve ‘total concordância quanto à necessidade de uma extensão, assim como quanto à necessidade de alcançar uma decisão unânime e consensual entre os 27”.

Apesar de Bruxelas já ter decidido acerca da extensão do prazo, a nova data ainda não está confirmada. Depois de o Acordo de Saída ter sido rejeitado pelos deputados britânicos no último fim de semana, com 322 contra e 308 a favor, o Governo de Boris Johnson apontou a data da terceira extensão para 31 de janeiro.

A decisão sobre este adiamento terá que ser adotada por ‘procedimento escrito’, pelo que o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, não terá intenções de convocar uma cimeira extraordinária. é esperado que o acordo seja finalizado no início da próxima semana.