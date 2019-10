Duas pessoas foram detidas, esta sexta-feira, suspeitas de homicídio e conspiração para tráfico de pessoas, no âmbito do caso dos 39 corpos encontrados, na última quarta-feira, num camião em Essex, no Reino Unido.

De acordo com a polícia de Essex, citada pela BBC, os detidos tratam-se de um homem, de 38 anos, e uma mulher, da mesma idade, de Warrington, em Cheshire.