Não, esta não é uma sexta-feira normal, pelo menos na Assembleia da República. A manhã foi uma espécie de regresso às aulas em que os alunos chegam à escola e o cenário é sempre o mesmo - há grupos formados, há aqueles que chegam sozinhos, há o grupo dos fixes e, claro, aquele que olha de lado para quem chega atrasado.

E há sempre alguém que chega depois do toque no primeiro dia - esta sexta-feira foi André Ventura, o líder parlamentar do Chega. Já passava das 10 horas quando André Ventura entrou no hemiciclo, mesmo atrás de Assunção Cristas. Aliás, foi ela quem olhou de lado o atraso do Chega que obrigou uma das deputadas a levantar-se. O espaço no Parlamento começa a ficar apertado, mas o CDS já pediu uma solução para a falta de espaço entre as cadeiras.

Mas o dia do líder do novo partido de extrema-direita começou bem cedo e a pontualidade foi uma preocupação - o deslize no Parlamento deu visibilidade. Este novo aluno não estava nervoso com o seu primeiro dia e a postura era semelhante à da noite eleitoral. Aliás, foi à Igreja de São Nicolau, na Baixa de Lisboa, rezar, encontrou uma antiga colega do ginásio, que cumprimentou e agradeceu os parabéns, bebeu café e até ouviu o Nilton durante a viagem de carro com a mulher até ao Rato.

As primeiras propostas de André Ventura já se conhecem: diminuir os deputados na assembleia e aumentar o nível de proteção para os agentes da autoridade - Polícia de Segurança Publica (PSP) e Guarda nacional republicana (GNR). “Tudo com calma” foi referindo ao longo da manhã, acrescentando que ainda não tem gabinete e que a porta única para entrar ainda deve demorar.

Com o líder do Chega estiveram caras conhecidas da noite eleitoral. Um antigo aluno e que faz parte do partido confessou que estaria mais nervoso do que André Ventura. Aliás, um dos traços característicos do novo pupilo do Parlamento é exatamente o auto-controlo. "Ele é muito disciplinado e está muito bem treinado para falar em público e para muita gente - consegue controlar muito bem a respiração, por exemplo", disseram esta manhã.