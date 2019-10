Um homem, de 34 anos, que sofre de problemas cognitivos ficou perdido durante vinte horas dentro do Estádio da Luz, em Lisboa.

Tinha sido visto a entrar no estádio para assistir ao jogo da Champions, na quarta-feira, mas acabou por perder-se do grupo que o acompanhava, tendo sido encontrado esta quinta-feira à tarde, quase 24 horas depois.

O homem reside no lar da Cercitop, cooperativa social de Mem Martins, e tinha ido ao estádio, assim como outros utentes, com funcionários da instituição para assistir ao jogo do Benfica contra o Lyon, mas o alerta para o seu desaparecimento foi dado ainda antes do apito inicial.

"Estava uma grande confusão na porta, tivemos de dividir-nos. Já nas bancadas, percebemos que não estava com ninguém. Foi uma aflição", disse Elisabete Duarte, da Cercitop, citada pelo Correio da Manhã.

Depois de as buscas – no interior e no exterior do estádio - levadas a cabo pelos seguranças do estádio não terem tido sucesso foi dado o alerta à PSP.

A videovigilância e sistema eletrónico mostravam que o homem tinha entrado no estádio, mas o rasto perdia-se depois, segundo o mesmo jornal.



O homem acabou por passar a noite no estádio e só uma análise detalhada às imagens de vigilância permitiu encontrá-lo numa zona de escadas de emergência.



"Foi encontrado bem de saúde, não tinha frio porque passou o tempo abrigado, sem ferimentos", revelou, emocionada, Elisabete Duarte.