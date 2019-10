Ver e ousar, ou a “boa loucura”

Tanta gente, tantas ideias, tantos projetos no passado foram apodados de loucos. Os dos perseverantes são história consagrada.

Escrevo na manhã de quinta-feira, bem cedo, véspera de publicação destes cerca de 3 mil carateres (com espaços). Com maior rigor: ultimo o que já nos dias anteriores anotei e alinhavei. E, hoje, o que escrevo relaciona-se mesmo com acontecimentos ocorridos nos dias anteriores, mais exatamente três – quase como se fosse uma crónica costurada “em tempo real”. E todos essas três ocorrências me fizeram recordar, logo ali ou nos dias seguintes, André Breton, no seu primeiro Manifesto Surrealista, há quase 100 anos. Mas já lá vamos, primeiro os três episódios.

Primeiro, a política: conversava com amigos e dizia que me parece ver cada vez mais e maiores sinais de preocupação, nuvens negras, parecenças com períodos do séc. xx que antecederam os grandes conflitos bélicos mundiais. Populismo, superficialidade, histeria, desatenção, descrença, tibieza, desconfiança, preconceito, apego a mitos, desinteresse pela liberdade, anomia, esbatimento de valores, intensa cupidez, desarranjo geopolítico, estupidez – sim, uma contagiante estupidez, individual e coletiva, tão agressiva quanto egoísta e permissiva. Responderam-me: és louco, que exagero! Dei de ombros, mas fiquei – e fico – na minha.

Segundo, a justiça: um colega, e amigo, sagaz e sobremaneira generoso, dirigiu a um grupo de advogados uma proposta de tomada de posição conjunta sobre uma situação que ocorre por este tempo em Portugal, em matéria de processo penal, que é intolerável, asfixiante e muito preocupante – e que, aliás, faz antever maus caminhos para a saúde da República, evidenciando alianças malsãs entre poderes e/ou a estupidez (amorfa ou interesseira) de alguns e a (hábil, conquanto descarada) manipulação de outros. Respondi-lhe, e outros comigo: que exagero, és louco, não podemos fazer isso, et cetera! Mas nos dias seguintes – e hoje – dei por mim a pensar que ele tem razão, e que talvez não devêssemos ter dado de ombros à sua sugestão.

Terceiro, a gestão: chegou a termo, e a bom termo, o projeto de outro colega, e amigo, que, quando apresentado, não recebera o entusiasmo e o apoio de todos, e alguns disseram, ou apenas terão pensado: que exagero, é louco! Mas ele teimou, ousou, fez avançar. E tinha razão. Como eu se calhar também tenho sobre o referido pensamento político, e o meu outro amigo tem seguramente sobre a mencionada análise processual penal.

Tanta gente, tantas ideias, tantos projetos no passado foram apodados de loucos. E, hoje, uns – os dos perseverantes – são história consagrada, e outros – os abandonados, os dos que hesitaram, não ouviram ou ouviram demais, recuaram, fraquejaram – são “história” frustrada, e nalguns casos com um enorme arrependimento e/ou grandes custos. Não basta ver, amiúde é preciso mais, impõe-se ousar. E foi a propósito de cada um destes três eventos que me lembrei – e espero de futuro nunca me esquecer – do primeiro Manifesto Surrealista, de André Breton, de 1924, onde ele disse, entre o mais, o seguinte (respondendo ao coro estridente sobre “a loucura”, dele e dos seus companheiros de criativa, sonhadora e corajosa jornada): “Nós, os surrealistas, somos loucos. Não se esqueçam de que, para ir para a América, Colombo precisou de arranjar um punhado de loucos; com esse punhado de loucos, meteu-se em barcos; e vejam no que deu essa loucura!” Touché.

