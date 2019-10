Após a eliminação da Taça da Liga contra o Alverca, uma equipa do terceiro escalão do futebol português, que gerou uma alta contestação por parte dos adpetos contra à direção de Frederico Varandas, o Sporting ganhou a partida para a Liga Europa, esta quinta-feira, contra o Rosenborg, por 1-0.

Apesar das diversas tentativas dos leões, especialmente durante a primeira parte do jogo - Bruno Fernandes foi impedido de marcar pela barra e Vietto pelo guarda-redes dos norueguenses, duas vezes, no curto espaço de dez minutos -,o único golo marcado durante o jogo foi de Yannick Bolasie, aos 70 minutos, com a ajuda de Hovland.

Durante a primeira parte da partida, Doumbia do Rosenberg também foi impedido de marcar pela barra. Já na segunda parte, Akintola também assustou o clube leonino ao roubar a bola a Mathieu, no entanto foi impedido de chegar ao coração da área por Coates.

O Sporting ascendeu assim ao segundo lugar do Grupo D, com seis pontos, mais dois do que o LASK Linz e menos um do que o PSV.