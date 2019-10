A Liga Europa regressou esta quinta-feira com vários protagonistas portugueses a entrar em ação.

Sorte, ainda assim, diferentes para as duas equipas que atuaram no turno da tarde, com o FC Porto a desiludir, com o empate caseiro diante do Rangers, e o Sp. Braga, a surpreender pela positiva, com o triunfo, em Istambul, que oferece a liderança isolada no agrupamento.

Na terceira jornada do grupo G da prova, os dragões desperdiçaram a oportunidade de atacar o topo da tabela depois de não terem conseguido ir além de um empate a uma bola. Na primeira metade, e tal como era esperado, a equipa de Sérgio Conceição chegou à vantagem, graças a um golo espetacular de Luis Díaz. Os azuis-e-brancos mostravam, de resto, a superioridade esperada relativamente à equipa escocesa, que chegou ao empate já em cima do intervalo, aos 44’, por Morelos.

Com este resultado, o FC Porto voltou a perder pontos na competição: antes tinha vencido o Young Boys (2-1) e perdido, recorde-se, com o Feyenoord (2-0). Contas feitas, os dragões dividem o segundo lugar do grupo com o Rangers, ambos com quatro pontos, menos dois do que os Young Boys, que ontem se imposeram por 2-0 na receção aos holandeses, últimos classificados, com três pontos.

Braga lidera grupo K Ao contrário do resultado verificado no Estádio do Dragão, em Istambul havia motivos para sorrir após o apito final. Apesar do susto, o Sp.Braga conseguiu vencer o Besiktas (2-1), na terceira jornada desta fase, e garantir a liderança isolada do grupo K.

Na Turquia, Ricardo Horta inaugurou o marcador aos 38 minutos, mas Umut Nayir repos a igualdade aos 70’.

Já na reta final, Wilson Eduardo, acabado de entrar, recebeu o cruzamento de Galeno e fez o segundo dos arsenalistas – momentos depois de Adem Ljajic ter desperdiçado uma grande penalidade para os turcos.

A equipa minhota ainda não perdeu na prova, somando agora duas vitórias e um empate em três partidas. Com um total de 7 pontos, Ricardo Sá Pinto e companhia ocupam o primeiro posto da tabela com mais um ponto que o Wolverhampton, que venceu (2-1) ontem o Slovan Bratislava.

Já o Besiktas, que ainda não conseguiu pontuar, segue no último lugar.