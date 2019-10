Dois jovens, de 18 e 20 anos, são suspeitos de terem assaltado três taxistas durante o fim de semana passado.

Os jovens, que estão, segundo o Jornal de Notícias, ligados a outros assaltos ocorridos em 2017 e 2018, terão ficado em prisão preventiva. Em conferência de imprensa, o comandante da 2.ª Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Lisboa, João Prisciliano, explicou, esta quinta-feira, que os assaltantes apanharam os táxis durante a noite, em Alcântara. A cerca de 10 km, perto do poço do Bispo, ameaçaram com uma navalha os condutores, roubando-lhes dinheiro, telemóveis, e a chave do carro, de forma que este não pudesse ir atrás deles.

No total, os assaltantes terão ficado com um montante entre 300 a 400 euros.

Os jovens foram indiciados por apenas dois dos três roubos ocorridos no último fim de semana, depois de, só duas pessoas terem sido capazes de reconhecer os assaltantes. O terceiro taxista terá alegado, segundo a mesma publicação, estar demasiado afetada para se lembrar. Os arguidos foram, posteriormente, apresentados ao juiz de instrução, que ordenou que ficassem em prisão preventiva.