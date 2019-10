Vários funcionários de uma empresa, localizada na Maia, foram intoxicados, devido à libertação de gás fosfina. O caso ocorreu esta qionta-feira, na empresa Pecomark, na zona industrial da Maia, enquanto estavam a ser realizados trabalhos de manutenção.

Segundo uma fonte do INEM, seis pessoas sofreram intoxicação, no entanto, quatro recusaram receber tratamento hospitalar. Dois homens, um de 50 e outro de 57 anos, foram transportados para o hospital de São João, no Porto, para receber tratamento médico.

No local estiveram a VMER do Hospital de São João, a Ambulância de Suporte Imediato de Vida de Valongo, a ambulância do INEM da Maia e duas ambulâncias dos bombeiros de Moreira da Maia.