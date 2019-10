Pelo menos três pessoas morreram devido às inundações que afetam, desde segunda-feira, a cidade de Béziers, no sul de França. Os números foram, esta quinta-feira, confirmados pelo Ministério do Interior.

Uma das vítimas mortais, uma mulher de 68 anos, terá sido arrastada pelas cheias, tendo sido encontrada a cerca de 100 metros da sua casa, inconsciente. Apesar de ter sido levada de helicóptero para o hospital de Montpellier, a cerca de 70 km, a idosa acabou por morrer.

A chuva torrencial levou a que o nível das águas do rio Orb, que atravessa a cidade, subisse e, consequentemente, a água transbordou, bloquendo ruas e causando, para além de vítimas mortais, danos em carros.

O ministro do Interior, Christophe Castaner, já afirmou que as chuvas torrenciais estão agora a dirigir-se para a ilha de Córsica.

As casas de mais de mil pessoas foram afetadas, pelas cheias que atingiram os 24 centímetros de altura. As chuvas torrenciais provocaram, esta semana, mais três mortes. Duas pessoas morreram no norte de Itália, e uma em Espanha.