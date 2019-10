Uma baleia deu à costa na praia da Costa do Norte, em Sines, esta quinta-feira.

“Trata-se de uma baleia macho da espécie Anã com cerca de 4 metros", disse fonte da Polícia Marítima de Sines em declarações ao Correio da Manhã.

O alerta foi dado por populares por volta das 10h00, quando avistaram o animal junto à zona da rebentação.

A carcaça do animal vai ser retirada do areal e transportada para um aterro onde será incinerada, pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) conjuntamente com a Câmara Municipal de Sines.