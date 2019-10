O ator Ângelo Rodrigues deixou o Hospital Garcia de Orta, em Almada, depois de ter recebido alta médica esta quinta-feira de manhã, após dois meses de internamento.

A informação foi avançada pela agência Glam, que representa Ângelo Rodrigues.

"Vimos por este meio informar que Ângelo Rodrigues já teve alta hospitalar", lê-se no comunicado da agência. E “irá dar início ao tratamento de fisioterapia na próxima semana”, acrescenta a Glam.

Quanto ao futuro profissional, o ator vai regressar ao trabalho “ainda este ano, na SIC”.

“O ator agradece à equipa médica dos Cuidados Intensivos, dos Cuidados Intermédios e da Cirurgia Plástica, bem como às equipas de enfermagem do Hospital Garcia de Orta, todo o profissionalismo”, lê-se ainda no texto, publicado no Facebook.

Recorde-se que o ator deu entrada no hospital no dia 26 de agosto, na sequência de uma infeção, provocada por injeções de testosterona, que deu origem a uma paragem cardíaca.

Nos meses em que esteve internado, Ângelo Rodrigues foi ainda submetido a várias cirurgias e terapêuticas.