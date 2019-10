Um jovem, de 16 anos, ficou em prisão preventiva por assaltar estudantes, no Cacém. O detido atuava durante o trajeto entre a casa e a escola.

De acordo com um comunicado da PSP, "os factos ocorreram entre maio e o corrente mês, no Cacém, no trajeto casa-escola-casa. O suspeito abordava os alunos e mediante ameaça/agressão, com recurso à força física, roubava-os".

Segundo a mesma nota, o jovem é suspeito de cinco crimes de roubo na forma tentada e um crime de roubo na forma consumada.

O detido já havia sido condenado a nove meses de pena suspensa por outros crimes de roubo.