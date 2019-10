Uma embarcação de pesca naufragou, esta quinta-feira de manhã, perto da praia de Vila Chã, Vila do Conde.

O alerta deu-se às 7h20, quando as autoridades chegaram ao local o barco já tinha afundado, e estavam três pessoas à deriva, sendo que a Polícia Marítima conseguiu resgatar as vítimas, que estavam já numa zona perigosa com rochas.

Dois dos três homens tiveram de ser levados para o hospital em hipotermia.