A Europa vale bem uma missa

A União Europeia precisa de um programa de ação agregador, capaz de reconetar os seus cidadãos.

Em 25 de julho de 1593, segundo reza a história, o Rei Henrique iv de França renunciou ao protestantismo e converteu-se ao catolicismo para garantir o seu poder sobre Paris. Criticado por essa decisão, terá pronunciado a frase que o celebrizou: “Paris vale bem uma missa”.

Num momento de grande fragmentação política, instabilidade institucional e incapacidade de resposta forte nos grandes conflitos globais, a União Europeia precisa de um programa de ação agregador e mobilizador capaz de reconetar os seus cidadãos com o projeto europeu, insuflando-o de um novo ciclo de força e vitalidade.

Não obstante os compromissos fortes e apelativos que constam do programa da Comissão Europeia nos domínios da coesão, da convergência, da competitividade e das parcerias internacionais, enquadrados pela ambição de um novo contrato verde para lidar com os desafios da transição energética e digital, a União Europeia continua a confrontar-se com a recusa de uma parte significativa dos seus Estados-membros em se comprometerem com um financiamento adequado aos desafios internos e externos que enfrenta.

A proposta do Parlamento Europeu para o quadro plurianual de financiamento 2021/2027, aprovada em 18 de novembro de 2018 e reafirmada em resolução aprovada por larga maioria em 10 de outubro, é cerca de 300 mil milhões de euros acima das propostas dos países mais ricos da União Europeia e um pouco menos de 200 mil milhões de euros acima da proposta base da Comissão Europeia. Embora estes números impressionem pelo seu volume absoluto, eles correspondem em termos relativos a menos de 0,3% ou 0,2%, respetivamente, do produto interno bruto da União.

A metodologia usada pelo Parlamento Europeu para fazer a sua proposta foi séria e robusta, partindo de uma avaliação das necessidades de investimento nas diversas áreas e políticas que foram definidas como prioritárias, de forma a chegar a um valor capaz de ser aceite pela grande maioria dos representantes eleitos, combinando a eficiência, a eficácia e todos os princípios de subsidiariedade previstos nos tratados. No programa apresentado para a sua eleição, a nova presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, não renegou nenhuma dessas prioridades e acrescentou-lhes ainda outras de reconhecida pertinência.

Num momento em que se joga mais do que nunca o posicionamento da União Europeia no quadro da nova ordem (ou desordem) global e se define o seu grau de relevância ou irrelevância para influenciar as grandes escolhas da humanidade, o calculismo de alguns dos países mais ricos da parceria e a sua cedência às pressões de curto prazo e às perceções pouco informadas dos seus eleitorados podem pôr em causa o futuro de todo o projeto.

O exemplo do Brexit, termine como terminar, devia servir como alerta forte contra o aproveitamento que os populistas podem fazer de uma União pastosa, indecisa e insegura quanto ao caminho a trilhar. É caso para dizer que a União Europeia vale bem uma missa feita com ambição política e pedagogia democrática, mesmo que essa escolha lúcida e corajosa signifique o desembolso (com retorno) de mais alguns milhões de euros para garantir o nosso futuro comum.

Eurodeputado