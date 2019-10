Livre racismo e uma bimba a Presidente da República

Recebi vídeos que o demonstram e revelam ainda discursos altamente preocupantes e que denotam bem o que pensam os militantes do Livre: odeiam a bandeira portuguesa, que consideram racista e que exalta a “negação da humanidade de milhões e milhões de mulheres e homens”.

Num protesto anti-racista marcado pelo Livre para as escadarias da Assembleia da República, para defender a sua deputada Joacine Katar Moreira e atacar o Chega, terão aparecido pouco mais do que 50 manifestantes, mas o que circula nas redes sociais é preocupante e não vi praticamente ninguém a insurgir-se contra o que aí foi defendido. Fazendo uma busca pelo Google não encontro nenhuma notícia dando conta que a referida reunião não chegou a ter 50 aderentes, mas recebi vídeos que o demonstram e revelam ainda discursos altamente preocupantes e que denotam bem o que pensam os militantes do Livre: odeiam a bandeira portuguesa, que consideram racista e que exalta a “negação da humanidade de milhões e milhões de mulheres e homens”. Um discurso cheio de ódio, contra a religião e, no fundo, contra a história de Portugal. E é pena que Rui Tavares, o ideólogo do partido, não diga se concorda com o que foi dito por um dos participantes a quem foi passado o microfone. A linguagem de extrema-esquerda radical faz do Chega um partido moderado, mas parece que neste país só André Ventura é que é um perigoso extremista. Quando é que em Portugal a extrema-esquerda e a extrema-direita irão ter o mesmo tratamento? Por que razão se desculpa um discurso racista, que se pretendia anti-racista? Esconder o que pensam os extremistas de esquerda é o mesmo que esconder o que pensam os extremistas de direita. Nada como sermos elucidados do que pensam uns e outros. É claro que o discurso usado nessa pseudo manifestação só dá força à verdadeira extrema-direita portuguesa dos Mários Machados e afins, que usa uma linguagem muito idêntica à do tal manifestante, mas no sentido oposto, como é evidente. P. S. A avaliar pelo que tem sido dito, o próximo Parlamento que toma posse amanhã nunca mais será o mesmo. O que dizer do representante da Iniciativa Liberal que foi ao programa de Cristina Ferreira e lhe ofereceu uma fotografia onde os dois estão com Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo que podia ser um ato premonitório! Só nos faltava esta de uma apresentadora de grande sucesso, que não passa de uma bimba, querer ser Presidente da República. Tenham piedade de nós.