A Moody’s lançou o alerta: Portugal está entre os cinco países – dos 12 analisados – onde a economia vai sofrer mais riscos devido ao envelhecimento da população e que apenas “uma reviravolta sem precedentes” no aumento da produtividade poderá ser suficiente para anular este efeito.

“O potencial de crescimento vai cair para zero ou abaixo de zero em Itália, no Japão, na Grécia, em Portugal e em Espanha a partir do início dos anos 2030, a menos que uma aceleração no crescimento da produtividade compense o impacto negativo da redução das populações”, indica o estudo ontem divulgado pela Moody’s. E garante: “Concluímos que Portugal é um dos cinco países que enfrentarão graves pressões no crescimento, a menos que o crescimento da produtividade acelere”, refere o relatório.

O alerta para o rápido envelhecimento da população portuguesa volta assim a estar em destaque depois de no passado fim de semana a Pordata ter publicado um relatório onde mostrava que Portugal é o terceiro país da União Europeia (UE) com a menor percentagem de jovens: apenas 13,9% da população tem menos de 15 anos. Portugal ganha assim a terceira posição na lista de países da UE em rácio de idosos para jovens: 153 idosos para 100 jovens. À frente estão apenas Itália e Alemanha.