Os líderes europeus estiveram a decidir sobre o adiamento do Brexit esta quarta-feira. Os embaixadores da UE encontraram-se em Bruxelas para coordenar a resposta ao pedido de extensão do prazo de saída da UE pedido por Londres.

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, recomendou a aprovação do adiamento de três meses do prazo de divórcio do Reino Unido com a UE - de 31 de outubro para 31 de janeiro.

Contudo, espera-se que a decisão final seja apenas conhecida amanhã. Alguns países, como a França, sinalizaram que iriam procurar um adiamento muito mais curto do prazo de saída.

Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, conseguiu a proeza de aprovar o primeiro acordo para o Brexit.

Contudo, os deputados chumbaram o calendário parlamentar para o escrutínio do acordo em apenas três dias. Com isto, Johnson está de olhos postos em eleições gerais.