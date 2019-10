Pai e filha competirão paredes meias com o European Le Mans Series, durante o próximo fim de semana, em Portimão, naquela que será a última prova do Open de Portugal de Velocidade.

Os dois pilotos da JC Group Racing Team, José Correia (Nissan GT-R Nismo GT3) e Gabriela Correia (SEAT León Mk3) rumam ao Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, palco internacional em que ambos encerrarão a temporada Open de Portugal de Velocidade.

José Correia e Gabriela Correia, que têm sido protagonistas neste novo campeonato da Velocidade nacional, esperando agora confirmar as boas indicações no fim de semana conjunto com a prova da European Le Mans Series.

José Correia, o líder do time, considera que “vai ser uma prova especial". "Gosto muito da pista e este é o circuito que melhor se adequa ao Nissan, eu gostava até que estivessem presentes mais GT, para a competição ser maior, e pelos vistos vamos ter alguns GT4 na corrida de Endurance, por isso vai ser mais divertido para toda a gente” declarou.

O piloto e fundador da JC Group Racing Team, que este ano já venceu uma corrida do Open em Braga, que em 2018 ganhou uma das corridas dos Supercars em Portimão, onde a sua filha, Gabriela Correia, concretizou o sonho de participar pela primeira vez numa prova de velocidade.

A jovem piloto bracarense, de 17 anos de idade, regressa ao circuito algarvio e novamente ao volante do SEAT León Mk3. “Lembro-me bem da prova de Portimão no ano passado porque eu tinha esse sonho de correr na velocidade, desde os tempos dos karts”. “Gostei muito do circuito, que é espetacular, agora já terei outras referências para a prova do Open, o que será mais um desafio na minha carreira, deveremos ter mais alguns TCR e GT na grelha, por isso estou expectante”, revelou Gabriela Correia, que este ano também teve uma estreia positiva no GT4 South European Series.

A prova de Portimão do Open de Velocidade terá duas corridas de Sprint com 25 minutos, uma no sábado e outra no domingo, bem como uma corrida de Endurance, de 50 minutos, esta também no domingo.