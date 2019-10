A partir do próximo ano, o WhatsApp vai deixar de funcionar nos telemóveis que usem o sistema operativo Windows Phone. Também vai haver alterações nos sistemas operativos iOS e Android, estando a aplicação apenas disponível nos iPhones com iOS 9 e, no caso dos Androids, para versões a partir da 4.0.3.

Apesar de a aplicação só deixar de existir na Microsoft Store a partir de julho de 2020, o seu download será inútil pois a aplicação não funcionará a partir do primeiro dia do ano.

Nos sistemas operativos iOS e Android, nos telemóveis com versões anteriores às acima referidas deixa de ser possível ‘criar contas’ ou ‘reverificar contas existentes nos sistemas’. Assim, os utilizadores com estas versões vão poder continuar a enviar e a receber mensagens, mas não vão conseguir usufruir das novas funcionalidades que vão ser disponibilizadas.