O jogo entre o FC Barcelona e o Real Madrid, marcado inicialmente para este sábado, dia 26 de outubro, tem nova data marcada. As manifestações independentistas vividas na Catalunha obrigaram o Comité de Competições da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) a remarcar o clássico para dia 18 de dezembro, “por motivos excecionais”.

A Liga espanhola ainda chegou a solicitar ao Comité de Competições da RFEF que invertesse a ordem dos clássicos, mas ambas as equipas não se mostraram agradadas, tendo o Real Madrid dito que apenas aceitava o adiamento do encontro do próximo sábado.

Os confrontos na Catalunha começaram no dia 14 deste mês, depois de serem condenados 12 líderes independentistas.