A temperatura máxima volta a descer esta quarta-feira. De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o dia vai ainda ficar marcado por períodos de chuva e aguaceiros nas regiões mais interiores do Norte e Centro do país.

Segundo o IPMA, são esperados períodos de céu geralmente muito nublado em praticamente todo o território continental. Embora a previsão aponte para uma descida da temperatura máxima, a temperatura mínima deverá subir.

Esta quarta-feira, a temperatura máxima vai oscilar entre os 21 graus, em Faro, e os 10 Graus, na Guarda.

Já a temperatura mínima vai variar entre os 14 graus, em Lisboa, e os 5 graus, na Guarda.