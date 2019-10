O piloto internacional Manuel Correia estreia-se na emblemática Baja Portalegre 500, a decorrer já no próximo fim de semana, a culminar a sua primeira época em todo-o-terreno.

A edição de 2019 da Baja Portalegre 500 marca a estreia de Manuel Correia na clássica alentejana, pontuável para a Taça do Mundo FIA de Bajas e também para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, sendo que o piloto de Braga quer terminar a época em bom plano e acredita que o Mitsubishi HRX estará em boas condições.

Será mais uma descoberta para o piloto de Braga, que transitou no início do ano da Montanha para o Todo-o-Terreno em que Manuel Correia e o navegador Miguel Ramalho enfrentam no próximo fim de semana a Baja Portalegre 500, uma das mais famosas provas de todo-o-terreno da Europa e que volta a encerrar o calendário do CPTT e da Taça do Mundo FIA.

“Nunca corri na Baja de Portalegre, mas já me disseram que é uma prova muito especial”, afirmou Manuel Correia, explicando que “segundo o que me informaram, a prova é rápida e dura, com muito público e pilotos de nível mundial”.

“Eu vou tentar sobretudo chegar ao final, evoluir com o carro e aprender ao máximo, pois tivemos um problema mecânico na última prova, mas a ARC Sport fez uma revisão total ao Mitsubishi e acredito que tudo estará em condições”, disse Manuel Correia, contando com “a experiência do Miguel Ramalho, o que também voltará a ser muito importante em mais esta descoberta absoluta para mim”.