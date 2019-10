A Juventus venceu (2-1) esta noite o Lokomotiv de Moscovo em jogo da terceira jornada do grupo D da Liga dos Campeões.

Aleksei Miranchuk, aos 30 minutos, gelou as bancadas em Turim, ao inaugurar o marcador, numa recarga ao pontapé inicial do internacional português João Mário. Além do ex-Sporting, o emblema russo contou ainda com a presença de outro jogador luso: Éder.

Já na segunda metade, Dybala surgiu para resolver a partida, ao bisar em apenas três minutos, aos 76´ e 79´, e dar assim a vitória à Juve, que contou com Cristiano Ronaldo como titular.

Ainda antes, também neste agrupamento, o Atlético de Madrid venceu o Bayer Leverkusen, por 1-0, graças ao golo solitário de Morata (78'), também da terceira ronda dos grupos da prova milionária..

Contas feitas, Juve e Atlético estão empatados no topo da tabela do Grupo D, com sete pontos, seguindo-se o Lokomotiv, com três pontos e o Bayer, que ainda não conseguiu pontuar.