O Conselho Disciplinar do Sul da Ordem dos Médicos determinou esta tarde a suspensão preventiva do obstetra que não detetou as malformações graves em Rodrigo e já era alvo de outros cinco processos na Ordem. A decisão foi confirmada à agência Lusa por fonte oficial da Ordem dos Médicos, onde esta tarde o conselho disciplinar esteve reunido a apreciar os casos que envolvem Artur Carvalho, que esta terça-feira já tinha comunicado à Ordem que não iria realizar mais ecografias enquanto decorressem as averiguações. Está agora afastado de funções.

De acordo com o regulamento disciplinar da Ordem dos Médicos, a suspensão preventiva pode ser decretada após a audição do arguido ou, tendo este sido notificado, se não comparecer à inquirição. Só pode ser decretada em casos em que haja indícios de infrações disciplinares que correspondam às sanções mais graves, suspensão até dez anos ou expulsão, e tem a duração de seis meses.

Além do caso de Rodrigo, já terão dado entrada na Ordem mais duas queixas. Antes dos casos agora em apreciação, o médico já tinha tido quatro processos disciplinares arquivados na Ordem dos Médicos. Foi também alvo de um inquérito do Ministério Público em 2011, igualmente arquivado.

Rodrigo nasceu a 7 de outubro no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, com malformações graves no rosto e no crânio que não foram detetadas nas ecografias feitas durante a gravidez.