Barbara foi uma mulher que fez do casamento uma prática reiterada. Barbara Hutton, quero dizer. No dia 22 de outubro de 1954 estava em Lisboa e não passou despercebida. Fez uma escala pequena, entre Madrid e Havana, mas gastou algum: tinha muito para gastar. Estava, como se costuma dizer, podre de rica. Filha do empresário americano Frank W. Woolworth, fundador dos grandes armazéns com o mesmo nome, já fora esposa de Alexis Mdivani, um pseudopríncipe georgiano, do conde Kurt Heinrich Eberhard Erdmann Georg von Haugwitz--Hardenberg-Reventlow, do ator Cary Grant, do príncipe russo nacionalizado francês Igor Troubetzkoy e do diplomata dominicano Porfirio Rubirosa, milionário e mulherengo de profissão autêntica.

“Já não é aquela mulher de feições frescas e bonitas de outros tempos”, notava um repórter que foi tentar sacar-lhe umas declarações ao aeroporto. “Há luzes esmaecidas nos seus olhos claros e os cabelos são demasiado loiros e bonitos para serem os verdadeiros”. Ah! Como se não ficasse transparente na prosa que Barbara o deixara com comichões no sangue. “O seu sorriso é triste e lentos os seus movimentos: alta, metida num vestido negro, gola fechada no pescoço; um casaco da mesma cor, comprido, quase até aos pés, sapatos de salto raso enfeitados com pedrarias de cores, predominando o vermelho e o azul”.

Os americano gostavam de lhe chamar Pobre Menina Rica e de a usar como exemplo de que o dinheiro não traz felicidade, algo que, convenhamos, para um americano, soa um bocado a hipocrisia. Os seus seguidores mais românticos preferiam o nome de Vagabunda do Amor.

O destino final de Barbara Hutton era Miami. Estivera em Tânger. Foi vigiada pela imprensa portuguesa sob o crivo de uma pormenorização absolutamente invasiva. Coscuvilhice pegada, seria até caso para dizer. Houve quem não dispensasse sequer a refeição que tomou no restaurante do aeroporto, entre aviões. Barbara não deu descanso ao garfo, pelos vistos: creme de galinha, filetes de pescada com molho tártaro, turnedó, feijão verde, batatas fritas, fruta, café, vinho, água mineral... Encheu a blusa! Era tão supersticiosa que, antes de começar a comer, atirava sal para trás das costas. O seu secretário particular, um rapaz chamado Daniel Wallace Rude, tratou de fornecer o aparelho que a conduziria a Havana com vários pacotes de cigarros e uma caixa de garrafas de whisky. Serviu-lhe de muito, a discrição... No dia seguinte, qualquer leitor lusitano não deixou de ficar com a ideia de que Barbara se preparara para atravessar o Atlântico com uma borracheira de todo o tamanho.

Um Super-Constellation, o melhor aeroplano do mundo na altura, levou Barbara Hutton de Lisboa. Continuou, pela vida fora, à procura de homens que a amassem mesmo que tivesse de pagar por isso. E alimentou uma lista infinda de parasitas, tendo casado com mais dois, o tenista alemão barão Gottfried von Cramm e o príncipe Pierre Raymond Doan Vinh na Champassak, da família real do Laos. Dava presentes extravagantes a mamíferos praticamente desconhecidos, fazendo as delícias das parangonas. As fotografias dos seus acompanhantes masculinos multiplicavam-se a uma progressão mais geométrica do que aritmética. A morte do seu único filho, Lance Reventlow, filho de Kurt, um dinamarquês canalha que a espancava frequente e brutalmente, num acidente aéreo em 1972, atirou-a para um desespero profundo do qual nunca mais saiu.

Todos os condes, barões e príncipes que passaram pelo seu leito continuaram a fazê-la infeliz até ao ano da sua morte, de enfarte do miocárdio, em 1979. Talvez o seu coração estivesse tão desiludido que chegasse ao ponto de quebrar.