Os lucros da Galp caíram 52% no terceiro trimestre deste ano, fixando-se nos 101 milhões de euros. Em igual período do ano passado, o lucro foi de 212 milhões.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Galp refere que "o resultado líquido IFRS foi de 60 milhões de euros e efeito de stock de -23 milhões de euros".

Já no que diz respeito aos primeiros nove meses do ano, a Galp obteve lucros de 403 milhões de euros, um valor que significa uma queda de 33% do que os 598 milhões conseguidos em igual período do ano passado.

Os resultados líquidos em IFRS fixaram-se nos 283 milhões de euros, uma queda de 59% em relação ao período homólogo.

O investimento acumulado até ao final de setembro diminuiu 4% para os 573 milhões de euros.