Um homem de 75 anos foi detido esta segunda-feira, pelo Comando Territorial de Coimbra, através do Posto Territorial de Vila Nova de Poiares, e acusado de um crime de violência doméstica, no concelho de Penacova, no distrito de Coimbra.

O homem foi apanhado em flagrante pelas autoridades, a ameaçar a ex-mulher de morte, de acordo com um comunicado da GNR de Coimbra, enviado às redações.

O detido já é reincidente neste tipo de crime, tendo cumprido medidas de coação de prisão preventiva e vigilância eletrónica. O arguido irá ser presente ao Tribunal Judicial de Coimbra, ainda esta terça-feira.