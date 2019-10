O professor, que na segunda-feira foi detido pela PSP após agredir um aluno na Escola Secundária Rainha Dona Leonor, em Lisboa, ficou em liberdade, avança o Correio da Manhã, esta terça-feira.

De acordo com o mesmo jornal, o docente não chegou a ser ouvido por um juiz, tendo o Ministério Público (MP) abrir um inquérito, que ficará a cargo da PSP.

Recorde-se que o incidente terá ocorrido no estabelecimento de ensino público, localizado em Alvalade, durante uma aula de apresentação da disciplina, que estava a dar a segunda aula naquela escola, como substituto de uma outra professora. Tudo terá acontecido quando o aluno não respeitou a advertência do professor para o facto de não se poder usar o telemóvel, fazendo com que o docente lhe tentasse tirar o aparelho.

Além de gritar de forma agressiva ao rapaz, que terá tirado o telemóvel do bolso para ver as horas, o professor agarrou-o pelo pescoço e atirou-lhe a cabeça contra uma das mesas.

O Ministério da Educação informou que já instaurou um processo disciplinar ao docente, que foi suspenso de funções.