A passagem de Jair Bolsonaro este domingo por Lisboa foi muito rápida e talvez por isso tenha passado longe dos holofotes. Mas o Presidente da República Federativa do Brasil quis transformar uma mera escala – o destino final é o Japão – num momento simbólico.

O Presidente brasileiro escreveu uma carta na qual dá os parabéns a António Costa pela vitória nas eleições legislativas do último dia 6. “Isso é um sinal de amizade e da relação profunda que os dois países têm”, disse aos jornalistas brasileiros um assessor que acompanha a comitiva.

Segundo o jornal brasileiro Estadão, nas fotografias tiradas durante a assinatura da carta é possível ver Jair Bolsonaro ao lado do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e do assessor especial da Presidência, Filipe Martins. A missiva para António Costa foi entregue a diplomatas portugueses.

A imprensa brasileira destaca que, além das relações históricas, o Brasil precisará do apoio de Lisboa para viabilizar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que terá de ser aprovado no Parlamento Europeu.

Bolsonaro chegou na madrugada de ontem a Tóquio para participar na cerimónia de coroação do imperador japonês Naruhito, que se realiza hoje. O evento será à porta fechada, contando apenas com 2500 convidados – as celebrações públicas foram adiadas para o próximo mês devido aos estragos causados pelo tufão Hagibis, do qual resultaram 70 mortos.

A relação entre António Costa e o presidente brasileiro A 28 de agosto – no auge de uma guerra de palavras com o Presidente francês, Emmanuel Macron, que havia decidido levar os incêndios da Amazónia à reunião do G-7 –, Bolsonaro ligou para o primeiro-ministro português para o pôr a par de tudo.

Essa conversa foi revelada na altura pelo semanário Sol. Àquele jornal, o porta-voz da Presidência da República do Brasil, Otávio Rêgo Barros, revelou que o “Presidente Bolsonaro fez questão de instituir uma conversa bastante franca e amistosa com o primeiro-ministro português para transmitir, com uma leitura objetiva, os dados reais da situação de queimadas e incêndios que estão ocorrendo nos Estados abrangidos pela área conhecida como ‘Amazónia Legal’”.

Segundo fonte oficial da Presidência daquele país, pretendia-se com tais dados evitar “informações alarmistas, às vezes mesmo desinformações, que circularam nas imprensas nacional e internacional”.

António Costa já havia dito no dia 23 de agosto que o Brasil precisava de solidariedade, e não de sanções – isto no mesmo dia em que Macron ameaçou pôr em causa o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, assinado a 28 de junho. E na conversa telefónica terá reforçado a solidariedade com Jair Bolsonaro, segundo contou ao semanário Sol Otávio Rêgo Barros: “O primeiro-ministro se solidarizou com o Presidente brasileiro pelo momento vivido no Brasil”.

Quanto à posição de Portugal relativamente ao acordo de livre comércio entre os dois blocos, o chefe de Governo português terá deixado claro nessa conversa que tudo fará para que o mesmo seja aprovado: “Bolsonaro e António Costa reafirmaram a importância do Acordo Mercosul e UE para ambos os países e, naturalmente, para os blocos económicos nos quais estão inseridos, e farão todos os esforços para aprová-lo”.