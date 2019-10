Um líder que não gosta do seu partido

Rui Rio anunciou ontem ao início da noite, como era esperado, a sua recandidatura à liderança do PSD. Toda a gente sabe que o antigo autarca do Porto não tem jeito para palavras de circunstância nem para dar palmadinhas nas costas dos adversários. O cinismo não é, certamente, um dos seus defeitos. Ainda assim, convém dizer que o tom de algum ressabiamento que usou ontem, como noutras ocasiões, também não foi o mais adequado.

Justificando a sua decisão de concorrer, o líder do PSD argumentou que “a não recandidatura pode levar o partido a uma grave fragmentação”. Mas como pôde ele ignorar que o seu próprio discurso teve o seu quê de fraturante? Questionado por um jornalista sobre o apoio de Maria Luís Albuquerque a Luís Montenegro, o seu mais bem posicionado opositor, Rio respondeu que alguns apoios “até é melhor que não cheguem”. Ora, tendo a própria Maria Luís sido elogiada e “recomendada” por Cavaco Silva, convenhamos que Rio não mostrou um grande tato. Um dos problemas do seu consulado tem sido sempre este – permanecer demasiado preso às guerrinhas internas do partido. Para singrar e mobilizar as pessoas – e os votos – um líder não pode estar constantemente a queixar-se e a olhar para trás ou para dentro, tem de apontar objetivos, sonhos, fazer acreditar que é capaz de lidar com os obstáculos e de os superar. Durante a campanha eleitoral para as legislativas Rio conseguiu libertar-se um pouco desse peso – e, creio, obteve disso alguns dividendos, evitando a hecatombe do PSD. Mas a sua tendência para regressar aos comentários sobre a oposição interna parece irresistível. Com as suas constantes referências ao “boicote” e às “deslealdades”, Rio dá no fundo a entender que o partido não gosta dele. Mas será que, afinal de contas, ele gosta do partido?