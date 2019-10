Foi lançado esta segunda-deira o Sapo Prime. Um serviço que permite aos utilizadores comprarem notícias premium avulso, por um valor mínimo de 21 cêntimos, através de um método de pagamento simples: na fatura da Meo ou através da MBWay, sem qualquer tipo de fidelização.

O Jornal i e o Semanário SOL são dois dos parceiros de media desta nova ferramenta, cujo modelo de negócio assenta em partilha de receita.

No entanto, de acordo com o CEO da Altice Portugal, a operadora está em "conversações com mais dois grupos para aderir".

A Altice Portugal quer ter, através desta nova ferramenta, "informação, jornalismo de investigação" e até documentários, sendo que o montante a pagar dependerá do conteúdo do artigo.