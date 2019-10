Um jovem, com cerca de 20 anos, foi esfaqueado, esta segunda-feira de manhã, no Centro de Formação Profissional do IEFP de Setúbal.

Segundo o Jornal de Notícias, o agressor, da mesma idade da vítima, surpreendeu-a durante um dos intervalos das formações, deixando-a ferida numa perna.

De acordo com o mesmo jornal, na origem da agressão estão motivos passionais. O agressor, que não é formando naquele centro, não aceitava que o jovem contactasse a sua namorada.

A vítima foi levada para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, e não quis apresentar queixa às autoridades.