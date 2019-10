A ALBOA, Associação de Lesados do Banif, exigiu à Autoridade da Concorrência que requeira se os seus legítimos interesses foram acautelados quando se concluir a compra da dona da TVI, Media Capital, por parte da Cofina. “Legítimos interesses esses que se poderão consubstanciar numa indemnização de vários milhões de euros”, garante a associação.

Em comunicado, a ALBOA explica que enviou uma exposição à Autoridade da Concorrência, onde garante que “até à presente data inexiste qualquer dado que indique que a TVI SA tenha informado a Cofina de uma possível contingência” de uma grande indemnização, sendo “a sua omissão uma forma desajustada de eliminar responsabilidades da TVI SA perante terceiros de boa fé - os lesados do Banif”.

Recorde-se que encontra-se neste momento uma ação contra a TVI levada a cabo pela Comissão de Liquidação do Banif devido a uma notícia da TVI que dava conta de uma eminente falência do Banif, “tendo precipitado a corrida àquele banco, resultando no levantamento, em poucos dias, de milhares de milhões de euros”.