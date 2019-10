“Ao contrário do que o jornalista Joaquim Gomes afirma no artigo « Empresário Manuel Rodrigues suspeito de encobrir assédio sexual », publicada na edição em papel desta segunda-feira, dia 21 de outubro de 2019, no jornal i, não fui contactado para prestar qualquer declaração no âmbito da notícia publicada.

Porque considero que o artigo atenta contra o meu bom nome e porque acredito num jornalismo de verdade que pratica o contraditório e não mente, venho por este meio esclarecer que, enquanto administrador da Bragaparques e da Onirodrigues, e ao contrário do que o artigo afirma, nunca desvalorizei ou tentei encobrir o alegado episódio de assédio sexual reportado por uma funcionária da Bragaparques, por parte de um funcionário da Onirodrigues. Por diversas vezes, abordei o tema junto da funcionária em questão com vista à procura de soluções, tendo a visada recusado tomar ações adicionais.

Repudio igualmente a acusação de ter tido, alguma vez e de alguma forma, comportamentos de «desprezo» e de «brusquidão» para com a funcionária da Bragaparques. Como empresário, sempre estive do lado dos trabalhadores, prestando-lhes a minha solidariedade e estando atento às suas necessidades. Quem me conhece, sabe que sou uma pessoa de afetos e que defende os seus. Outras declarações adicionais só poderão ser prestadas no âmbito do processo que decorre no Tribunal do Trabalho de Braga.

Agradecendo ao diretor do i a sua melhor atenção para o presente assunto, com vista à reposição da verdade, solicito assim a publicação do presente esclarecimento, no vosso jornal (edição em papel e online), uma vez que, ao contrário do que o jornalista Joaquim Gomes escreve, não fui contactado para prestar qualquer comentário sobre este tema.

Manuel Rodrigues, administrador da Bragaparques e da Onirodrigues.