Os militares da GNR destacados nas ilhas de Samos e Chios, Grécia, resgataram 85 migrantes, detetados em duas embarcações de borracha durante uma das ações de patrulhamento levadas a cabo pela força militar.

Inicialmente, a Unidade de Controlo Costeiro, no âmbito da missão da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX), detetou 42 pessoas numa embarcação de borracha com cerca de seis metros de comprimento e com excesso de lotação. Neste grupo estavam nove crianças, 15 mulheres e 18 homens.

Num comunicado enviado às redações, a GNR explica que "durante resgate, os migrantes foram colocados na embarcação portuguesa e transportados em segurança para o Porto de Vathy, sendo entregues às autoridades gregas".

Horas depois, outra embarcação foi detetada, onde foram resgatados mais 43 migrantes, da qual faziam parte 13 crianças, 13 mulheres e 18 homens.

Os militares da GNR efetuaram, no âmbito da FRONTEX, mais de 1000 patrulhas desde o início do ano, tendo sido detetadas 25 embarcações e cerca de 2560 migrantes auxiliados.