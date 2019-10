Rodrigo, o bebé que nasceu, há duas semanas, sem olhos, nariz e parte do crânio, já mama e bebe biberão, avançou o Correio da Manhã. O recém-nascido já consegue respirar sozinho e Marlene e David conseguem alimentar o filho sem terem de recorrer à sonda.

Os especialistas confessaram aos pais do bebé, depois do nascimento, que a possibilidade de Rodrigo sobreviver era muito baixa mas a verdade é que o menino já completou duas semanas de vida e os médicos mostram-se com dificuldade em compreender como é que este ainda está vivo, devido às malformações com que nasceu.

O bebé ainda está internado no hospital de São Bernardo, em Setúbal. Apesar de uma TAC ter acusado graves lesões no cérebro de Rodrigo, os pais e restantes familiares do bebé têm esperança e acreditam que o estado cliníco de Rodrigo possa vir a melhorar. "Enquanto há vida, há esperança. Quem dita como será o dia de amanhã é o Rodrigo. Nós respeitamos" declara a madrinha de Rodrigo, Tânia Contente.