O Presidente da República vai receber esta segunda-feira, às 11 horas, o primeiro-ministro indigitado. António Costa pediu ontem uma audiência para apresentar os nomes dos secretários de Estado do novo Governo.

Entre as novidades está a equipa do ministério da Administração Interna. Eduardo Cabrita continua à frente do ministério, mas deverá haver renovação nos secretários de Estado. Patrícia Gaspar vai ser secretária de Estado da Proteção Civil, de acordo com o Jornal de Notícias.

A nova governante tornou-se conhecida dos portugueses depois de assumir o cargo de porta-voz da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Recorde-se que o anterior secretário de Estado da Proteção Civil Artur Neves demitiu-se no mesmo dia em que a Polícia Judiciária fez buscas no seu gabinete na sequência do caso das golas inflamáveis.

O juiz desembargador Antero Luís será o novo secretário de Estado da Administração Interna, de acordo com a Rádio Renascença. Antero Luís foi diretor-geral do Serviço de Informações de Segurança (SIS) entre 2005 e 2011.

Os nomes dos 19 ministros do próximo Governo foram conhecidas há quase uma semana. Uma das novidades que o novo executivo vai ter quatro ministros de Estado: Pedro Siza Vieira, Augusto Santos Silva, Mariana Vieira da Silva e Mário Centeno. O ministro da Economia Siza Vieira passa a ser o número dois do Governo.

Outra das novidades é que o novo executivo vai ter mais ministérios do que o anterior. Ao todo, Costa optou por ter 19 ministérios, ou seja, este é o maior Governo da história da democracia.

As mexidas no Governo são muito poucas. Tiago Brandão Rodrigues vai continuar na Educação e uma das expectativas é saber que vai substituir Alexandra leitão que foi escolhida para liderar o novo ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública.

Contas feitas, há apenas duas estreias nas escolhas de Costa para liderar os ministérios. Ricardo Serrão Santos, o novo ministro do Mar, que vai substituir Ana Paula Vitorino, e Ana Abrunhosa que fica com o novo ministério da Coesão Territorial.