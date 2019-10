O típico resultado agridoce. Este domingo, em Old Trafford, o Manchester United empatou a uma bola com o Liverpool, na nona jornada da liga inglesa, e tornou-se a primeira equipa a roubar pontos aos reds na competição. Porém, este é um feito que de (muito) pouco vale aos red devils.

Invencíveis nas primeiras oito rondas da Premier League, o conjunto de Jürgen Klopp esteve até durante cerca de 50 minutos em desvantagem – Rashford deu vantagem aos red devils aos 36 minutos e Lallana restabeleceu a igualdade já na reta final (85’).

Contudo, e apesar do esforço por parte dos homens da casa – que, diga-se, foram massacrados nos últimos instantes da partida – o United somou o seu sexto jogo sem vencer em todas as competições. Já no campeonato, a equipa treinada por Ole Gunnar Solskjær caiu para o 13.º lugar e continua a dois pontos dos lugares de descida. O técnico norueguês já era, de resto, o responsável pelo pior arranque de sempre do clube de Manchester na Premier League.

Já os reds confirmaram uma tendência habitual nos últimos anos uma vez que o Liverpool não vence em Old Trafford desde março de 2014, quando o clube ainda era orientado por Brendan Rodger. História à parte, o emblema de Anfield mantém-se na liderança da prova, mas permite a aproximação do Manchester City, que está agora a seis pontos.

.

Félix sai lesionado Em Espanha, o Atlético de Madrid desperdiçou a oportunidade de se aproximar ao primeiro lugar após empate caseiro com o Valencia (1-1). Em jogo da nona jornada do campeonato espanhol, os colchoneros voltaram a ceder pontos, mas esse não foi o único problema. João Félix, titular na equipa de Simeone, acabou por sair a cerca de quinze minutos do final do encontro devido a uma lesão no tornozelo direito. Apesar de ainda não existir qualquer informação clínica oficial quanto ao possível tempo de paragem, o técnico argentino já revelou que o problema do internacional luso é mais preocupante que o inicialmente esperado. Ainda no Metropolitano, Diego Costa, de penálti, na primeira metade, colocou os colchoneros em vantagem; mas, aos 82’, numa altura em que o Atlético já estava reduzido a 10 unidades, Parejo marcou de livre para o 1-1 final.

Contas feitas, o Atlético segue com 16 pontos, a três do novo líder Barcelona (19). Já o Real Madrid caiu para o segundo posto da tabela após ter saído derrotado (1-0) do terreno do Maiorca.

Os merengues registam assim 18 pontos.

Por Itália, Cristiano Ronaldo celebrou a marca dos 700 golos... a marcar. Depois de ter feito o golo 700 da carreira com a camisola da seleção portuguesa, o avançado marcou ao Bolonha na vitória da Juventus por 2-1. Com oito jornadas cumpridas na Serie A, o clube de Turim segue na liderança isolada da prova, com 22 pontos, mais um que o Inter.