A chuva e a trovoada de sábado causaram 420 ocorrências no Porto, "na maioria relacionadas com inundações de habitações e garagens", disse à Lusa fonte do CDOS do Porto. Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), foi registada "precipitação intensa" até às 15:00, no distrito do Porto.

Pelo menos nove voos tiveram de ser desviados do Aeroporto Sá Carneiro, a linha de metro no aeroporto foi cortada devido à inundação de um túnel, e a A28 e a A41 também estiveram interditas. Um acidente na A41 - antes da queda de uma infraestrututa, que levou ao corte da estrada - fez duas vítimas mortais, um casal idoso, na zona da Maia. Também a porta principal de um centro comercial, na Maia, ficou inundada e impediu a entrada e saída das pessoas do espaço.

Os concelhos mais afetados no distrito do Porto foram Maia e Matosinhos, onde houve registo de várias estradas secundárias e veículos submersos pela água, bem como garagens e habitações inundadas, de acordo com declarações do comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Pedro Araújo, à Lusa.