Três homens foram detidos nos passados dias 16 e 17 de outubro, suspeitos de crimes de violência doméstica, nos concelhos de Amarante e Paços de Ferreira.

Segundo um comunicado enviado pelas autoridades, um dos suspeitos, o residente em Amarane, é suspeito de ameaçar de morte a mulher e de a agredir. Depois do primeiro interrogatório judicial, no dia 16 de outubro, realizado no Tribunal Judicial de Marco de Canaveses, o homem de 51 anos ficou sujeito às medidas de coação de afastamento da residência e proibição de contacto com a vítima.

Um homem de 62 anos também foi detido em Amarante, acusado de excercer violência física e verbal contra a sua esposa, de 60 anos, e contra a sua própria mãe, de 89 anos, que chegou mesmo a ser expulsa de casa pelo filho, de acordo com as autoridades.

Em Paços de Ferreira, foi detido outro homem, de 48 anos, por exercer violência física e psicológica contra a mulher de 45 anos.

Estes dois suspeitos foram detidos e presentes, no dia 17 de outubro, ao Tribunal Judicial de Marco de Canaveses, onde ficaram sujeitos às medidas de coação de afastamento da residência e proibição de contacto com as vítimas.