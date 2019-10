Segundo um estudo da Pordata, divulgado este domingo, existem mais 10,2 milhões de idosos do que jovens, em Portugal. Apenas 13,9% da população tem menos de 15 anos, uma médio inferior à da UE, que é de 15,6%, e 21,3% têm mais de 65. Entre os 15 e 64 anos, o país cumpre com a média do resto dos países membros, com 64,4% das pessoas nessa faixa etária.

Também em Portugal, a taxa de mortalidade é de 2,7% por mil, um número inferior ao da média europeia, de 3,6%. Ocorreram mais 25.980 mortes do que nascimentos em Portugal, uma variação negativa de 1,6%,ao contrário do cenário europeu, que apresenta 2,1% positivos.

Apenas a Itália e a Alemanha superaram Portugal em rácio de idosos para jovens: no país, existem 153 idosos para cada 100 jovens. Daqui a 30 anos, quase metade da população portuguesa deverá ter mais do que 55 anos, segundo o estudo. Em Itália, Bulgária, Lituânia ou Croácia as previsões apontam para pelo menos 45% de idosos, devido à quebra histórica das taxas de fertilidade, ao aumento da esperança média de vida e até aos padrões de migração.