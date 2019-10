O Benfica ganhou ao Sporting por 3-0, este sábado, e lidera agora com 12 pontos.

A quarta jornada começou com as duas equipas empatas por 9 pontos, mas a vitória das ‘encarnadas’ fez com que o Benfica se isola-se no primeiro lugar.

Nycole Calado inaugurou o marcador aos 24 minutos e, Darlene reforçou a vitória ao minuto 78, com uma grande penalidade. Voltou a marcar aos 90+3.