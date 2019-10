A Marinha e a Força Aérea Portuguesa resgataram ao início da tarde deste sábado os três pescadores que se encontravam no navio de pesca "Catamar", a cerca de 37 quilómetros a sul do porto de Sines e em risco de afundar, segundo se pode ler no comunicado divulgado pela Marinha.

O alerta chegou ao Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa) por volta das 11h40, através de uma chamada rádio realizada pelo mestre do navio de pesca. "Imediatamente" foram para o local uma lancha da Marinha Portuguesa e um helicóptero da Força Aérea, de acordo com o documento emitido pela Marinha.

Os três pescadores foram resgatados cerca das 13h10, sendo posteriormente transportados pelo helicóptero da Foça Aérea para o aeródromo de Figo Maduro, em Lisboa, onde já se encontravam as ambulâncias para prestar os cuidados necessários.