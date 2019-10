A Ordem dos Advogados afirmou esta sexta-feira, em comunicado, que "todos os elementos técnicos do procedimento de voto eletrónico cumprem os mais elevados requisitos de segurança e integridade no tratamento de dados pessoais". A informação surge na sequência de uma participação que questiona a legitimidade do Regulamento Eleitoral no voto eletrónico para as próximas eleições. O Conselho Geral da Ordem dos Advogados esclareceu que foi assegurado "um procedimento célere, seguro, confidencial e auditável".

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) referiu que a Ordem dos Advogados "não demonstrou que o sistema do voto eletrónico" para as futuras eleições e pediu à Ordem "esclarecimentos sobre um conjunto de questões suscitadas por uma participação feita, na qual era questionada a legitimidade do Regulamento Eleitoral na previsão de 'voto eletrónico obrigatório, na modalidade de não presencialidade'", lê-se no comunicado enviado pela Ordem dos Advogados.

Também em comunicado divulgado esta sexta-feira, o candidato a bastonário Luís de Menezes Leitão exigiu "à Comissão Eleitoral de Ordem dos Advogados uma tomada de posição sobre as garantias de confidencialidade do voto eletrónico". Neste contexto, o advogado assumiu ser contra a introdução do "voto eletrónico nos moldes em que o atual Bastonário, Guilherme Figueiredo, o tem imposto", acrescentou, justificando que "na base desta contestação está precisamente a falta de garantia de confidencialidade, tal como a Comissão Nacional de Proteção de Dados agora refere".