Paulo Marcos foi reeleito para a presidência do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB). A participação neste ato eleitoral, que decorreu na passada quinta-feira, foi a maior de sempre nos 36 anos do sindicato.

Mais de 6500 associados do SNQTB escolheram a lista ‘Rumo Certo’, que é composta por 45 elementos, que vão integrar a Direção, Mesa Unificada, Conselho Geral, Conselho de Disciplina e o Conselho Fiscal. Tomarão posse em breve.

Em comunicado, o sindicato explica que a lista “assenta em cinco eixos estratégicos: mais liderança e proximidade, mais rigor, mais saúde, mais responsabilidade social, mais lazer” e que tem como objetivo “dar continuidade ao trabalho realizado no último quadriénio, da responsabilidade do movimento cívico ‘Novo Rumo’ que venceu as eleições em 2015 e que agora quase triplica a sua votação”, avança.