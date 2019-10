O vice-presidente da câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz, anunciou esta sexta-feira a sua candidatura à liderança do PSD através de um vídeo nas redes sociais.

Num comunicado, o autarca considera que a sua candidatura é “uma oportunidade de reencontro com as verdadeiras aspirações dos portugueses. Que através de um debate democrático possa renascer um PSD com a ambição de liderar um novo projeto de mudança para a sociedade portuguesa”.

No vídeo que já está a ser partilhado por militantes sociais-democratas, Miguel Pinto Luz diz "presente" na corrida à liderança e considera que "não podemos esperar mais quatro anos", acrescentando que o PSD perdeu nas legislativas, assumindo-se como alternativa ao projeto do PS que "asfixia os sonhos dos portugueses e limita a liberdade de escolha".

No terreno também já está o antigo líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro.

O autarca em Cascais tentou ligar ao líder do PSD e a Luís Montenegro para comunicar a decisão. Nenhum atendeu, apurou o i junto de fonte da candidatura. Contudo, enviou mensagem a ambos.