Quatro agentes da Divisão da PSP do Seixal ficaram feridos com gravidade, esta quinta-feira, após terem sido atacados por um homem, com aparentes problemas mentais, que começou a atirar bens pessoais da janela de sua casa.

Dois dos polícias entraram em casa do homem e foram agredidos de imediato com murros violentos, segundo o Correio da Manhã. Os outros agentes foram em auxilio do primeiro e acabaram também por ser atacados.

Foram então mobilizados mais polícia para o local, e só assim foi possível imobilizar o homem, que estava visivelmente alterado.

Já detido foi transportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde foi sedado e recebeu tratamento.

Os quatro polícias acabaram por receber tratamento médico também naquele hospital, adiantou o mesmo jornal.

O caso já está a circular nas redes sociais, tendo sido divulgado através do Movimento Zero.