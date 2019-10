Um homem foi detido em flagrante delito, na tarde desta quinta-feira, por tráfico de droga, por militares da GNR que faziam patrulhamento no Bairro do Asilo, no Monte da Caparica.

Após a detenção, o homem conseguiu colocar-se em fuga e um vídeo do momento rapidamente começou a circular nas redes sociais. Nesse seguimento a GNR acabou por emitir um comunicado onde esclarece o sucedido.

De acordo com a força de segurança, “após ter sido efetuada a detenção, os militares da patrulha foram confrontados com um aglomerado de cidadãos, que os rodearam e começaram a injuriar, tendo havido necessidade de colocar o detido na viatura, de forma a controlar a situação. Nesse seguimento, aproveitando o empenhamento dos militares com vista a repor a ordem pública, o detido saiu da viatura policial e abandonou o local”.

A GNR avança ainda que “iniciou um conjunto de diligências tendentes a localizar e deter o suspeito, o qual é conhecido das autoridades, pela prática reiterada e anterior do crime em apreço, a propósito da qual estava já sujeito a apresentações diárias em posto policial”.

O caso aconteceu pelas 15h30 desta quinta-feira, depois de o suspeito ser detido enquanto estava a vender produto estupefaciente a outro indivíduo.

A força de segurança acabou depois por confirmar que localizou e deteve o suspeito pelas 19h00 desta quinta-feira.

Notícia atualizada às 20h00.